بلا وفيات.. ارتفاع متزايد لإصابات كورونا في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:38 ص
27 يناير 2022
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أفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الخميس 27/1/2022، بارتفاع متزايد لإصابات فيروس كورنا .

وسجلت وزارة الصحة بعد اجراء 3594 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، ( 1398) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 95 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما لما تسجل حالات .

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 197976 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 6759 حالة، واجمالي المتعافين 189473 حالة ، واجمالي الوفيات 1744 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  95 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 49 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 580226 شخص

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