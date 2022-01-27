بالفيديو كاسحة ثلوج كادت تسبب كارثة في أمريكا

كادت كاسحة جليد أن تسبب كارثة مرورية على أحد الطرق السريعة في ولاية أوهايو الأمريكية.

ووثّق سائق شاحنة الحادثة، إذ كان يقود شاحنته لنقل حمولة، ليتفاجأ بكاسحة الجليد على أحد جانبي الطريق السريع وتقوم برفع الثلوج وقذفها باتجاه السيارات المسرعة.

ويظهر الفيديو اصطدام الثلوج التي قذفت بها الكاسحة باتجاه الزجاج الأمامي للشاحنة التي تماسكت أمام دفعة الجليد وأكملت طريقها، إلا أن السيارات الصغيرة تأثرت باصطدامها بالجليد، ما تسبب في انزلاق إحدى تلك السيارات على جانب الطريق.

أصابت الثلوج عشرات السيارات الأمر الذي كان ينذر بحادث تصادم بشع، إلا أن الأمر انتهى بأقل خسائر، حيث حافظ السائقون على توازنهم على الطريق، فيما يقول سائق الشاحنة الذي التقط الفيديو إن الثلوج تسببت في تحطيم المصباح الأمامي لشاحنته.