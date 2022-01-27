بلدية غزة : حتى اللحظة لم تُسجل أي أضرار كبيرة في المدينة والأمور تحت السيطرة

أكد حسنى مهنا الناطق باسم لجنة طوارئ بلدية غزة اليوم الخميس 27/1/2022 أنه حتى اللحظة لم تُسجل أي أضرار كبيرة في مدينة غزة والأمور تحت السيطرة.

وقال مهنا حول تعامل طواقم طوارئ البلدية مع تداعيات المنخفض الجوي خلال تصريحات لصوت الأقصى أن فرق الطوارئ الميدانية تتجول في المناطق المنخفضة والساخنة لتفقد الاوضاع هناك ومتابعتها عن كثب.

وبين ان البلدية قامت بتجهيز بركة مياه احتياطية في منطقة المنارة قرب بركة الشيخ رضوان لاستخدامها بحالات الطوارئ وتخفيف الضغط في استيعاب كميات كبيرة من مياه الأمطار لتجنيب المنطقة من أي حالات غرق.

وأشار الى ان البلدية ومنذ أمس مع بداية دخول المنخفض الجوي تلقت ٣٠٠ إشارة، وتم التعامل مع قرابة ١٠٠ شكوى تتعلق بطفح مياه الصرف الصحي وانجرافات في بعض الشوارع الترابية