صحة غزة تقرر تشغيل مراكز صحية يومي الإجازة الرسمية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 27/1/2022، عن تشغيل مراكز صحية يومي الإجازة الرسمية الجمعة والسبت لتقديم خدمة التطعيم وسحب عينات كوفيد 19.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن تشغيل بعض المراكز الصحية خلال الفترة المسائية، فيما قررت تشغيلها خلال ايام الاجازة الرسمية (يومي الجمعة والسبت) من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً، بدءً من يوم غدٍ الموافق 28/1/2022، وذلك لتقديم خدمة التطعيم وسحب العينات لكوفيد 19.

وبينت الصحة أن المراكز الصحية هي:

1. مركز صحي مسقط جباليا- محافظة الشمال

2. مركز صحي مسقط الرحمة-محافظة غزة

3. مركز صحي الشاطئ -محافظة غزة

4. مركز صحي دير البلح -محافظة الوسطى

5. مركز صحي شهداء خان يونس -محافظة خان يونس

6. مركز صحي بني سهيلا -محافظة خان يونس

7. مركز صحي شهداء رفح -محافظة رفح