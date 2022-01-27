الصحة: قد نضطر لإجراءات صعبة حال تواصل ارتفاع الإصابات بكورونا

قالت وزارة الصحة إنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات قاسية بحال تواصل ارتفاع أعداد المصابين وحالات الإدخال للمشافي نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير الشؤون الصحية في محافظة رام الله والبيرة مهدي راشد لإذاعة صوت فلسطين الخميس، أن حالات الاصابات في تزايد متواصل منذ أيام ولكن حالات لإدخال المشافي والموجودة في أقسام العناية المركزة لم تستدع اتخاذ هذه الاجراءات حتى اللحظة.

واستدرك "لكن نحن لم نصل إلى ذروة الموجة الخامسة ونتوقع الوصول إليها مع بداية شهر فبراير خلال الأيام القادمة".

وقال "سبق أن حذرنا من هذه الموجة وارتفاع الاصابات على الرغم من أننا كنا أقل البلدان خسارة نتيجة كورونا، لكن في هذه الموجة الخسائر كبيرة":

وأضاف "كل هذا سببه عدم التزام المواطنين بالتعليمات وعدم تلقي عدد كبير للقاحات اللازمة، لذلك قد نضطر للجوء لاجراءات صعبة وقاسية، وهذا يعود لتقييم المرحلة القادمة".