فوائد مذهلة لعصير الجزر على صحة الإنسان

أكدت دراسة علمية على أهمية تناول عصير الجزر، ودوره الكبير في خفض ضغط الدم.

وأفادت الدراسة، بأن الاستهلاك المنتظم لعصير الجزر يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى الشخص الذي يعاني من مشاكل في ارتفاعه، بحسب ما نشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال كاتب المقالة هارييت وايتهيد: "يظهر التحليل أنه يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي".

وتعرض المقالة بيانات بحثية تفيد بأن استهلاك الجزر يرتبط بانخفاض ضغط الدم. تم جمعها من 2195 شخصًا شاركوا في التجربة.

ووفق وايتهيد، فإن عصير الجزر يبطل تأثير الملح على الجسم، والذي غالبًا ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، نصح وايتهيد بالتوقف عن التدخين وشرب الكحول، وكذلك تقليل كمية القهوة المستهلكة لحل مشاكل الضغط.