بالفيديو طريقة عمل شوربة رمضان 2022.. خطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل شوربة رمضان 2022.. خطوات سهلة وبسيطة، أسابيع قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك 2022، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، إذ ينتظر المسلمون حول العالم قدوم الشهر الفضيل، فهو يعد خير شهور السنة، ويحمل في جعبته مغفرة ورحمة وعتق من النار، تتضاعف الحسنات تذهب السيئات، كما يحمل طقوسا دينية يمارسها المسلمون حول العالم تختلف عن أي طقوس في الأشهر الأخرى من العام، لذلك ينتظره الناس على أحر من الجمر.

وتبحث ربات البيوت عن طريقة عمل شوربة رمضان 2022.. خطوات سهلة وبسيطة، فهي تعد من الوجبات الحضارة دائما على موائد الصائمين في الشهر الفضيل، لذلك تعمل على يقدم لكم فريق "فلسطين اليوم" الإخبارية، أسماء بعض الشوربات الرمضانية وطريقة عملها بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل شوربة رمضان 2022.. خطوات سهلة وبسيطة

وتتنوع أشكال وأنواع الشوربة في رمضان، فالبعض يفضل صناعة شوربة لسان العصفور الشهيرة، وآخرون يفضلون عمل شوربة العدس، والبعض يصنع شوربة الخضار، وغيرهم يفضل شوربة البروكلي، إلا أن تلك الأصناف تعد مشهورة ولا غنى عنها على موائد الغزيين في الشهر الفضيل.

طريقة عمل شوربة البروكلى شوربة رمضان 2022

المكونات

2 حبة بروكلي متوسطة الحجم مقطعة الى قطع صغيرة

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة فرما ناعما 2

حبة بطاطس مقطعة الى مكعبات صغيرة

علبة كريمة حمراء

ملح – فلفل اسود حسب الرغبة

زبدة للقلي ( القليل )

مكعب ماجي

بقدونس او كزبرة

للتزيين: نصف كوب جبن مبشور

2 كوب ماء

طريقة التحضير

1- يحمر البصل في الزبدة الى ان يذبل

2- يضاف البروكلي والبطاط وكعب الماجي والجزر والماء ويترك حتى يغلي وتنضج المكونات

3- نضع الخليط بالخلاط حتى ينعم ونعيدها على النار مع اضافة الكريمة وملح وفلفل اسود ويترك حتة يسخن

4- يزين بالجبنة او البقدونس

خطوات تحضير شوربة لسان العصفور في رمضان 2022

مكونات شوربة لسان العصفور في رمضان

2 صدر دجاج مقطع

6 كأس ماء

4 ملاعق كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر

1 ملعقة صغيرة نعنع يابس

بقدونس مفروم أو نعنع للتزيين

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

½ كأس لسان العصفور

5 كأس مرق دجاج ساخن

2 ½ كأس ماء ساخن

1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل شوربة لسان العصفور

طريقة تحضير شوربة لسان العصفور في رمضان 2022

خطوات عمل شوربة لسان العصفور، ونضع الدجاج في قدر عميق ونضيف الماء ونسلقه حتى ينضج ثم نصفيه من الماء.

ثانيًا: الخطوة الثانية، وبعد الانتهاء من الخطوة الماضية، قم بتفتت صدر الدجاج وضعه في طبق ونتركه جانباً.

ثالثًا: الخطوة الثالثة، ضع في قدر عميق كلاً من الزيت ومعجون الطماطم ونحرك لبضعة دقائق ثم نضيف لسان العصفور ونحرك جيداً

رابعًا: اضيف مرق الدجاج الساخن والماء الساخن ونحرك ونترك المكونات على نار هادئة لربع ساعة مع التحريك من حين لآخر.

خامسًا: اضيف الدجاج المفتت والملح والفلفل الأحمر والنعنع اليابس ونحرك جيداً ونترك المكونات تغلي لبضعة دقائق.

سادسًا: وفي الخطوة الأخيرة، اضع الشوربة في طبق التقديم وبذلك تكون جاهزة للأكل.