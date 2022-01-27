بضربات الترجيح مصر تفوز على الكوت ديفوار

تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على منافسه كوت ديفوار بركلات الترجيح، وذلك في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من كأس امم افريقيا 2021.

وسيطر الفراعنة على مجريات اللعب في معظم أوقات الوقت الاصلي مع إهدار الكثير من الفرص السهلة للتسجيل والتقدم، وهو ما استمر خلال أوقات الأشواط الإضافية.

وواجه رفاق المدرب البرتغالي كارلوس كيروش حظ عثر وذلك بعدما تعرض الثنائي حمدي فتحي ومحمد الشناوي لإصابات قوية استدعت خروجهما.

وواصل منتخب مصر تفوقه التاريخي على كوت ديفوار حيث سبق له تحقيق لقب نسخة 2006 على حسابه بنفس السناريو.

وضرب منتخب مصر موعدًا ناريًا مع منافسه المغرب في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.