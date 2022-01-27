استمرار تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي وسقوط زخات ثلجية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس 27 يناير 2022، أن يستمر تأ آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، وتسقط -بمشيئة الله- زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكونثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما وعاصفا وشديد البرودة ويطرأ انخفاض غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا ويتوقع خلال ساعات الفجر والصباح سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر وخلال ساعات الظهيرة سقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا .

كما توقعت أن هذه الليلة يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق وتسقط -بمشيئة الله- زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.