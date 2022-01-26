بالفيديو طريقة تحضير شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- طريقة منال العالم

طريقة تحضير شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- طريقة منال العالم، حيث يبحث الملايين من الأشخاص عن خطوات تحضير شوربة لسان العصفور بالدجاج في شهر رمضان 2022 ، وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم كافة التفاصيل التي تضمن مقادير الوجبة اللذيذة ، مع العلم أن الشوربة لدى بعض الاشخاص تبقى حاضرة على موائد الطعام طوال ايام الشهر الفضيل، وسنرفق لكم خطوات عمل شوربة لسان العصفور بالدجاج في شهر رمضان، حيث يمكن لكافة القراء الاطلاع على عمل ومكونات ومقادير الوجبة اللذيذة والشهية ، وما يمزيها ايضًا انها سهلة البلع والهضم ولها فوائد صحية .

طريقة تحضير شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- طريقة منال العالم

مكونات شوربة لسان العصفور في رمضان

2 صدر دجاج مقطع

6 كأس ماء

4 ملاعق كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر

1 ملعقة صغيرة نعنع يابس

بقدونس مفروم أو نعنع للتزيين

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

½ كأس لسان العصفور

5 كأس مرق دجاج ساخن

2 ½ كأس ماء ساخن

1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل شوربة لسان العصفور

طريقة تحضير شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- طريقة منال العالم

ووضع لكم فريق فلسطين اليوم خطوات عمل شوربة لسان العصفور ، ونضع الدجاج في قدر عميق ونضيف الماء ونسلقه حتى ينضج ثم نصفيه من الماء .

ثانيًا: الخطوة الثانية ، وبعد الانتهاء من الخطوة الماضية ، قم بتفتت صدر الدجاج وضعه في طبق ونتركه جانباً .

ثالثًا: الخطوة الثالثة ، ضع في قدر عميق كلاً من الزيت ومعجون الطماطم ونحرك لبضعة دقائق ثم نضيف لسان العصفور ونحرك جيداً

رابعًا: اضيف مرق الدجاج الساخن والماء الساخن ونحرك ونترك المكونات على نار هادئة لربع ساعة مع التحريك من حين لآخر .

خامسًا: اضيف الدجاج المفتت والملح والفلفل الأحمر والنعنع اليابس ونحرك جيداً ونترك المكونات تغلي لبضعة دقائق .

سادسًا: وفي الخطوة الأخيرة ، اضع الشوربة في طبق التقديم وبذلك تكون جاهزة للأكل.

طريقة تحضير شوربة لسان العصفور في رمضان 2022- طريقة منال العالم

فوائد شوربة لسان العصفور

دفء وليونة: بدء الطعام بطبق من الشوربة يليّن المعدة ويدفئها ، مصدر غني بالسوائل، طبق صحي ومغذي، الشوربة تحافظ على قيمتها الغذائية، مليئة بالألياف الغذائية الصحيّة، طعم غني، الشعور بالشبع عند تناولها