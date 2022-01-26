تجنبها.. هذه المكملات الغذائية ضارة بالدماغ!

قالت طبيبة الأعصاب وإعادة التأهيل مارينا أنيكينا: إن المكملات الغذائية كلها ليست مفيدة بالقدر نفسه، ويجب التعامل معها بالعناية نفسها التي تعامل بها الأدوية.

وأضافت الطبيبة الروسية، أن تناول المكملات الغذائية التي تحفز عمل الدماغ يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات ذهنية.

وتابعت: "أي مكملات منشطة لتحسين وظائف المخ يمكن أن يكون لها تأثير سلبي. إذا بدأت في هذه المرحلة في تحفيز عمل عقلك، فيمكن أن تصاب برد فعل ذهني عكسي".

وكمثال على مكمل غذائي خطير، استشهدت بخلاصة الجنكة بيلوبا. وأشارت أنيكينا إلى أن الدواء يحسن الدورة الدموية ويبطئ شيخوخة الدماغ. لكن العلاج بهذا الدواء يمكن أن يكون له عواقب سلبية.

وأوضحت أنيكينا: "تسبب هذا الدواء في رد فعل مماثل لدى كبار السن الذين يعانون من الخرف".

ووفقًا للطبيبة، هناك العديد من المكملات الغذائية التي تعتبر وسائل فعالة، ولكنها ليست كذلك. على سبيل المثال، فإن مجمع الأحماض الدهنية أوميغا 3-6-9 غير قادر على منع تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.