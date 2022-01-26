سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 27 يناير 2022، تنخفض العملة الوطنية العراقية "الدينار العراقي" مقابل الدولار الأمريكي، بسبب الأوضاع غير المستقرة في العراق، والتي أدت إلى انخفاض عملتها مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، لهذا يلجأ المواطنون في العراق صباح كل يوم للاطلاع على أسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي عبر شاشات البورصة، فالأسعار تتغير من يوم إلى آخر، وفق المعطيات السياسية في المنطقة، والتي تؤثر بشكل كبير على سعر عملة البلد مقابل العملات الأجنبية الأكثر تداولا.

سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 27 يناير 2022

وتختلف أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي من مكان إلى آخر، فيبحث الناس عن سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 27 يناير 2022، إذ يختلف سعر الدولار مقابل الدينار الأمريكي في المصارف الرسمية، أو البنوك، عن السوق السوداء، فالكثير من المواطنين يلجؤون إلى السوق السوداء لصرف عملتهم سواء المحلية أو الجنبية، ويسعى طاقم "فلسطين اليوم" الإخبارية، لوضعهم في مشهد سعر الدولار في العراق أولا بأول.

سعر الدولار في العراق اليوم الخميس

واستقر سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس 27 يناير 2022، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1482.50 دينار للبيع.

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

سعر الدولار اليوم الخميس 27 يناير 2022 في بورصات العراق

ويختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

وهبط سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح، والحارثية ببغداد، إلى نحو 1478.5 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس

وصعد متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم، إلى نحو 1646.73 دينار للشراء، و1649.51 دينار للبيع.

كما ارتفع متوسط الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي، إلى نحو 1973.86 دينار للشراء، و1977.26 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس 27 يناير 2022

وزاد متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 389.04 دينار للشراء، و389.35 دينار للبيع.

كما صعد متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 397.24 دينار للشراء، و397.75 دينار للبيع.

كذلك زاد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4819.23 دينار للشراء، و4832.03 دينار للبيع.