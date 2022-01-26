بينهم دولة عربية.. تعرف على أضخم 5 أساطيل نقل جوي عسكري بالعالم

تمثل طائرات النقل العسكري عنصرا رئيساً لدى جيوش الدول الكبرى؛ لأنها تمنحها القدرة على حشد قواتها في أي مكان حول العالم في وقت قياسي.

وبعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية ضخمة لمصر تشمل 12 طائرة نقل عسكري، يمكن تسليط الضوء على أضخم 5 أساطيل نقل جوي عسكري في العالم، وحجم أسطول النقل الجوي التابع للجيش المصري، وفقا للإحصائيات العالمية.

أضخم 5 أساطيل نقل جوي عسكري في العالم

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أضخم أسطول طائرات نقل عسكري في العالم عددها 982 طائرة بنسبة 47 في المئة من حجم ما تملكه أضخم 5 أساطيل في العالم، بحسب تقرير موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميا بأسطول ضخم من طائرات النقل العسكري يضم 445 طائرة.

وتحل الصين في المركز الثالث عالميا بـ 286 طائرة نقل عسكري، تليها الهند التي تمتلك 253 طائرة، ثم البرازيل التي تحتل المرتبة الخامسة بـ 125 طائرة.

وتشير إحصائيات الموقع الأمريكي إلى أن الجيش المصري يمتلك أسطول طائرات نقل عسكري يضم 59 طائرة يجعلها في المرتبة رقم 11 عالميا.