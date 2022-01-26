سعر الذهب اليوم في الأردن الخميس 26 يناير 2022

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في الاردن، والذي تراجع سعره في معاملات صباح اليوم الخميس، تزامنًا مع تراجع الأسعار عالميا، ويقدم لكم فريقنا أخر أسعار الذهب التي يجري تداولها في الاردن، حيث يلاحظ أن هناك اهتمام كبير بسعر عيارات الذهب من قبل التجار ورجال الأعمال ومحلات الصاغة في الأردن، لذلك قررنا أن نرفق لكم أسعار الذهب في السوق السوداء.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26 يناير 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 في الأردن 42.03 دينار (59.28 دولار)، مقابل 42.01 دينار (59.25 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن، 31.52 دينار (44.46 دولار)، مقابل 31.51 دينار (44.44 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في الأردن

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.52 دينار (34.58 دولار)

سعر جرام الذهب عيار 12 في الأردن

وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 21.01 دينار (29.64 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الأردن

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 36.78 دينار (51.87 دولار)، مقابل 36.76 دينار (51.84 دولار).

سعر الأوقية الأونصة الذهب في الأردن

وسجل سعر الأوقية الذهب في الأردن اليوم نحو 1307 دنانير (1844 دولارا)،

سعر الجنيه الذهب في الأردن

وسجل وسعر الجنيه الذهب في الأردن (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 294.21 دينار (414.95 دولار).