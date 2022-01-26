سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 27 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في لبنان، والذي تراجع سعره في معاملات اليوم الخميس، تزامنًا مع تراجع الأسعار عالميا، ويقدم لكم فريقنا أخر أسعار الذهب التي يجري تداولها في لبنان، حيث يلاحظ أن هناك اهتمام كبير بسعر عيارات الذهب من قبل التجار ورجال الأعمال ومحلات الصاغة في لبنان، لذلك قررنا أن نرفق لكم أسعار الذهب في السوق السوداء.

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 27 يناير 2022

سعر الذهب عيار 24 في لبنان اليوم الخميس

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، إلى 89.371 ألف ليرة (59.28 دولار)، مقابل 89.885 ألف ليرة (59.41 دولار).

سعر الذهب عيار 18 في لبنان اليوم الخميس

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، ليسجل نحو 67.029 ألف ليرة (44.46 دولار)، مقابل 67.415 ألف ليرة (44.56 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

سعر الذهب عيار 14 في لبنان اليوم الخميس

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 52.133 ألف ليرة (34.58 دولار).

سعر الذهب عيار 12 في لبنان اليوم الخميس

وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 44.686 ألف ليرة (29.64 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان، ليسجل نحو 78.202 ألف ليرة (51.87 دولار)، 78.651 ألف ليرة (51.98 دولار).

سعر الأوقية الأونصة الذهب في لبنان

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان اليوم نحو 2.779 مليون ليرة (1844 دولار).

سعر الجنيه الذهب في لبنان

وبلغ سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 625.614 ألف ليرة (414.95 دولار).