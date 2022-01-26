"ثابت" يوضح طبيعة جدول توزيع الكهرباء على محافظات غزة

أكدت شركة توزيع الكهرباء بغزة، مساء اليوم الأربعاء، أنها تواجه مشكلة في توزيع العجز الكهربائي على محافظات قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها تحافظ على استمرار وصل التيار الكهرباء.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالشركة محمد ثابت، في تصريحات إذاعية، أن هناك فجوة تتعدى 400 ميجا وات من الكهرباء، مبينًا أن الشركة تحاول توزيع الكميات المتوافرة على مناطق قطاع غزة وفق ما هو متاح.

وذكر أن جدول الكهرباء المعمول به حاليا هو 4 ساعات وصل مقابل 12 – 16 ساعة قطع.

ويشهد جدول توزيع الكهرباء في قطاع غزة تراجعًا في ساعات الوصل، جراء الأحمال الزائدة في فصل الشتاء من قبل المواطنين، وتشغيل المكيفات، وأجهزة التدفئة؛ ما يسبب عجزًا في توزيع الكهرباء كالسابق.