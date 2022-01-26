بالفيديو طريقة عمل حلوى الشتاء في المنزل بخطوات سهلة.. مكونات ومقادير حلوى الشتاء 2022

طريقة عمل حلوى الشتاء في المنزل بخطوات سهلة.. مكونات ومقادير حلوى الشتاء 2022، في هذا الشتاء القارص يبحث الناس عن طرق لعمل الحلوى في منزلهم، كون الأجواء الباردة لا تسمح لهم بالخروج من المنزل والتوجه إلى أماكن بيعها، فالطرقات لا تسمح لهم بذلك فهي ممتلئة بالماء وتساقط الثلوج، كما أن حركة المركبات ضعيفة جدا، وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية، للسائقين والمواطنين معا من الخروج في هذه الأجواء، إلا للضرورة القصوى.

طريقة عمل حلوى الشتاء في المنزل بخطوات سهلة.. مكونات ومقادير حلوى الشتاء 2022

وتلجأ ربات المنزل إلى مرحبات البحث عبر الانترنت، للبحث عن طريقة عمل حلوى الشتاء في المنزل بخطوات سهلة.. مكونات ومقادير حلوى الشتاء 2022، وصناعتها لأفراد عائلتها، وتريد من ذلك استثمار فرصة تجمعهم في المنزل في وقت واحد حول مواقد الفحم يتسامرون الليل معا، وهو ما جلبه فريق "فلسطين اليوم" الإخبارية، لربة البيوت طريقة ومكونات صناعة الحلوى الشتوية في المنزل.

طريقة عمل حلوى الشتاء في المنزل بخطوات سهلة

ويحتاج جسم الإنسان في فصل الشتاء خاصة إلى سعرات حرارية لتمده بالدفء والطاقة والحرارة، وتحميه من برد الشتاء القارص، وخاصة الناس ذات الأجساد النحيفة التي لا تحتمل برودة الطقس.

طريقة عمل كيكة جوز الهند

المقادير كوبان ونصف من الطحين. كوب من جوز الهند. ثلاث ملاعق صغيرة من البكينج باودر. ملعقة صغيرة من الملح. كوب إلا ربع من الزبدة. ثلاث بيضات. كوب ونصف من السكر. ملعقتان صغيرتان من الفانيلا. كوب من حليب جوز الهند.

طريقة التحضير نسخن الفرن على حرارة 350 درجة. نجهز قالب الكيك وندهنه بالزبدة ونرشه بالطحين. نخلط الطحين مع البيكنج باودر وجوز الهند والملح في وعاء. نخفق الزبدة والسكر في وعاء بوساطة الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج هشًا وكريميًا. نضيف البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق ثم نضيف الفانيلا ونخفق. نخفف سرعة الخفاقة ونضيف الطحين بالتناوب مع حليب جوز الهند حتى تتمازج المكونات. نصب مزيج الكيك في القالب المجهز وندخله إلى الفرن لمدة أربعين دقيقة حتى تنضج الكيكة. نخرج القالب من الفرن ونتركه ليبرد مدة عشر دقائق ثم نضعه في طبق الكيك. نزين الوجه بالكريمة وجوز الهند حسب الرغبة. نقدمه دافئًا أو باردًا.

طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالأوريو

المقادير: 1 كيكة شوكولاتة، ويمكنك صنعها حسب وصفة "سوبرماما" من هنا علبة حليب مكثف محلى عبوة صلصة شوكولاتة ساخنة كوب كريمة مخفوقة 15 قطعة بسكويت أوريو مفتتة الخطوات: اخبزي كيكة الشوكولاتة حسب الوصفة. اتركي الكيكة لتبرد لمدة 5 دقائق. اثقبي الكيك باستخدام الشوكة. بينما الكيك لا يزال دافئًا، صبي ببطء الحليب المكثف فوقه، وتأكدي من وصوله إلى جميع الثقوب. سخني صلصة الشوكولاتة حتى تصبح سائلة، ثم صبيها من أعلى الكيك. اتركي الكيك ليبرد ثم ابسطي الكريمة المخفوقة على السطح. رشى فتات بسكويت الأوريو فوق الكريمة بالتساوي.