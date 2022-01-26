راصد جوي يوضّح تفاصيل تساقط الثلوج على فلسطين

توقع الراصد الجوي قصي الحلايقة، اليوم الأربعاء، ان تكتسي معظم المحافظات الجبلية بحلة بيضاء ناصعة صباحاً فوق 700 متر.

وقال الحلايقة، إن تساقط الثلوج يستمر مساء اليوم، بحدة متوسطة وكثيفة فوق العديد من المرتفعات، والتراكمات حاضرة بشكل رئيسي فوق 800 م.

وأضاف، أن مستوى يتدنى تساقط الثلوج إلى 700 م لتشمل المناطق التي لم تصلها بشكل متراكم، وتسقط زخات حتى ارتفاعات 600 م.

كما توقع الحلايقة، أن يستمر تساقط الثلوج فجراً وصباحاً على 700 م حتى 07:00-08:00 ص، ثم تسقط فوق 800-900 م حتى ساعات الصباح المتأخرة، مشيرا إلى أن فرصة الزخات الثلجية تبقى حتى الظهر في القمم الأكثر ارتفاعاً.