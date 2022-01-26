5 مشروبات تجعلك تشعر بالدفء في فصل الشتاء، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، عدد من المشروبات التي يبحث عنها الكثيرون عبر الانترنت ومحرك جوجل، كما تزداد خلال فصل الشتاء وخاصة أوقات انخفاض الحرارة والمنخفضات الجوية، عمليات البحث على أفضل المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة، سواء كانت مشروبات ساخنة أو بادرة، وسنخصص لكم أفضل المشروبات التي تتغلب فيها على برد الشتاء، والتي تمد الجسم بالسعرات الحرارية التي تجعلكم تشعروم بالدفء في الشتاء.

5 مشروبات تجعلك تشعر بالدفء في فصل الشتاء

1. عصير التفاح والقرفة

هل تريد تجربة مشروب فريد ولذيذ هذا الشتاء؟ ما تحتاجه هو عصير التفاح مع القليل من القرفة. فقط اسكب لنفسك كوبًا من عصير التفاح ، ضع قطعتين من أعواد القرفة في الكوب واتركهما ينقعان حتى يتشبع عصير التفاح برائحة القرفة. ارتشف السائل بعد نصف ساعة. إنه ليس لذيذًا فحسب ، بل له أيضًا العديد من الفوائد الصحية –

ينتج المزيد من خلايا الدم البيضاء (WBCs) لتقوية مناعتك لمحاربة السعال والبرد الشتوي.

سيؤدي محتواه العالي من الحديد إلى توليد المزيد من خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء).

يصلح ويخلق خلايا وأنسجة جديدة.

يسرع عملية الهضم ويمنع الحموضة وحموضة المعدة وانتفاخ البطن – وهي مشاكل شائعة في الشتاء.

5 مشروبات تجعلك تشعر بالدفء في فصل الشتاء

2. ماء الليمون الدافئ

ما هو المشروب الساخن الوحيد الذي يقسم به حتى كل المشاهير للحفاظ على لياقتهم وصحتهم؟ إنه ماء ليمون دافئ! ما عليك سوى تسخين كوب من الماء الفاتر ، وعصر ربع ليمونة وشربه لبدء يومك الشتوي.

الشتاء عندما تكون معرضًا لخطر الإصابة بعدوى فيروسية وبكتيرية. وماء الليمون الدافئ هو أحد أفضل مقويات المناعة التي ستحميك من أمراض الشتاء مثل السعال والبرد.

هناك المزيد من الفوائد لماء الليمون مما يجعله مشروبًا لا بد منه للشتاء-

يحسن نشاط الأنسولين ويمنع مرض السكري.

فيتامين سي الموجود في الليمون يجعل بشرتك متوهجة.

5 مشروبات تجعلك تشعر بالدفء في فصل الشتاء



3. شراب الزنجبيل

هل تتوق لتناول مشروب حار هذا الشتاء؟ جهز نفسك بعض محلول الزنجبيل الساخن. يُعرف هذا المشروب بمذاقه الحار والرائع بسبب الزنجبيل. وهذا ما يجعله مشروبًا مهدئًا في الشتاء للأشخاص الذين يعانون من حالات البرد الشديدة.

الزنجبيل عشب طبي قوي ومزيج من الماء الدافئ مع الزنجبيل سيفعل ما يلي لجسمك –

اقتل الجراثيم والبكتيريا بمجرد دخولها جسمك.

حافظ على درجة حرارة جسمك دافئة.

تقليل آلام العضلات والمفاصل (شائعة بين كبار السن في الأيام شديدة البرودة).

يخفف الإمساك.

5 مشروبات تجعلك تشعر بالدفء في فصل الشتاء



4. شاي ماسالا

ما هو ملك كل المشروبات الشتوية؟ إنه شاي ماسالا الهندي! لا يقتصر الأمر على طعمه الرائع فحسب ، بل إنه يحتوي أيضًا على فوائد صحية لا حصر لها. يحتوي على العديد من التوابل مثل القرنفل والهيل (إليتشي) وورق الغار المحملة بالخصائص الطبية التي تحتاجها في الشتاء. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تحتاج إلى صنع شاي ماسالا في أي وقت هذا الشتاء –

يحافظ على صحة البشرة ، تميل البشرة إلى أن تصبح جافة وبلا حياة في الشتاء

يسرع عملية التمثيل الغذائي

يخفف أي نوع من الآلام الشائعة في الشتاء

يبقيك دافئاً من الداخل

جيد لكبدك

5 مشروبات تجعلك تشعر بالدفء في فصل الشتاء



5. القهوة

الشعور بالبرد والكسل؟ احصل على كوب من القهوة وهو ينتقل عبر حلقك ، ستشعر بأنك أصبحت دافئًا ودافئًا. تحتوي القهوة على مادة الكافيين – وهو مركب تحتاجه في الشتاء لتكون في صدارة اللعبة. يحسن إمداد الدم مما يجعلك تشعر بالدفء.

يقلل الكافيين أيضًا من احتمالية الإصابة بمشاكل في الجهاز التنفسي أو الأنفلونزا أو نزلات البرد. هناك العديد من الفوائد الأخرى للكافيين التي تجعل القهوة مشروبًا حيويًا لفصل الشتاء.

يزيل السموم من الجسم التي تميل إلى التراكم.

يحافظ على صحة القلب.

يعزز فقدان الوزن – وهي ميزة تصبح مفيدة لأننا عادة نأكل كثيرًا خلال الأشهر الباردة.

الشتاء غير مكتمل بدون كوب من مشروبك الساخن المفضل. لكن ألن يكون رائعًا إذا كان مشروبك الدافئ المحبوب يمكن أن يعزز صحتك أيضًا؟ مع المشروبات التي ذكرناها ، من المؤكد أنك ستكون دافئًا وسعيدًا وصحيًا طوال أشهر الشتاء.