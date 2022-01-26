أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 27 يناير 2022، يبحث الناس في الجزائر عن سعر الذهب في بلادهم، وعن أسعار الذهب وفق العيار الذين يريدون شرائه، فعيارات الذهب كثيرة، منها عيار 24 وعيار 21 وعيار 18، إلا أن الناس تتجه لشراء عيار 21 فهو الأكثر طلبا بين جميع العيارات الأخرى، بسبب جودته وسعره المناسب، إلا أن عيار 24 يكون سبائك ذهب، ولا تباع للناس، فهي تباع لأصحاب مصانع الذهب والذين بدورهم يحولونها إلى مشغولات تباع للمستهلك.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 27 يناير 2022

وتتفاوت أسعار الذهب في الجزائر يوميا، فتارة تشهد هبوطا وأخرى صعودا، وأحيانا يشهد سعرها استقرارها، وذلك وفق المعطيات وأسعار الدولار الأمريكي على المستوى العالمي، فسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لوضع لكم أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 27 يناير 2022، فمن المعروف أن العلاقة عكسية بين الدولار والذهب، فحين ينخفض سعر الدولار يرتفع سعر الذهب والعكس صحيح.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس

ويلجأ المستثمرون حول العالم بادخار المعدن الأصفر، باعتباره ملاذ آمن كما يصفه المختصون، كذلك الدول تعمل على ادخار احتياطاتها من الذهب أيضا.

وانخفضت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022، بالتوازي مع تراجع المعدن النفيس عالميا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال التعاملات اليوم، 8309 دنانير (59.41 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) بتعاملات مساء اليوم في الجزائر، نحو 7270 دينارا (51.98 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر بالتعاملات اليوم، نحو 6232 دينارا (44.55 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في الجزائر اليوم، فقد هبط سعر جرام الذهب عيار 14 عند مستوى 4847 دينارا (34.65 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الجزائر اليوم الخميس 27 يناير 2022

وانخفض سعر أوقية "أونصة" الذهب في الجزائر، خلال التعاملات اليوم، لنحو 258.401 دينار (1848 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم في الجزائر، نحو 58.162 ألف دينار (415.85 دولار).