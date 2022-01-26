بالفيديو تعرف على الفرق بين فيروس كورونا ومتحور دلتا وأوميكرون

تعرف على الفرق بين فيروس كورونا ومتحور دلتا وأوميكرون، تفشت جائحة كورونا في العالم منذ عام 2019، وخلفت عشرات الملايين من الإصابات وعدد الوفيات تجاوز الخمس ملايين حول العالم، إذ كانت بداية الإصابة بهذا الفيروس في مدينة ووهان الصينية، والتي سجلت أول الإصابات داخلها، كما أن الخبراء ومنظمة الصحة العالمية تقول إن المؤشرات تدل على أن الصين هي منبع انتشار الفيروس حول العالم، الذي أدى إلى الاغلاقات في جميع دول العالم وأوقف الحركات التجارية بين الدول، كما عمل على شل اقتصاد العديد من الدول العربية والأوروبية.

وغير أن فيروس كورونا الأم أدى إلى مصرع ملايين الناس حول العالم، إلا أن متحورات عدة انتشرت حول العالم وكانت أقوى وأفتك منه حسب الخبراء، لهذا بات على الناس البحث عن تعرف على الفرق بين فيروس كورونا ومتحور دلتا وأوميكرون، وأيهما أشد خطرا على صحة الإنسان، وهو ما جعل فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية يبحث عن الفروقات ويضعها أمام الناس عبر موقعه الإلكتروني.

تعرف على الفرق بين فيروس كورونا ومتحور دلتا وأوميكرون

وكان العام غارقا في الاغلاقات ومنع التجمهر، والأسواق ومنع التجارة العالمية، إلا أن بعد اكتشاف لقاح ضد الفيروس القاتل، بدأ العالم يتنفس وبدأت حركة الناس في دول العالم تعود إلى حالتها الطبيعية، كون أن اللقاح مضاد للفيروس وهو ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

الفرق بين فيروس كورونا ومتحور دلتا وأوميكرون

ووفق بيانات صادر عن منظمة الصحة العالمية، فإنه يمكن للمتحور أوميكرون أن يخفض بعض الشيء من فعالية اللقاحات المضادة للفيروس التاجي المستجد، ولكنه أقل خطورة من دلتا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها تمتلك معلومات محددة فقط، ولا توجد أدلة مؤكدة عن فعالية اللقاحات ضد متحور "أوميكرون". وتشير البيانات الأولية، إلى أن تغيرات كبيرة في بروتين متحور "أوميكرون"، ما يسبب انخفاض فعالية اللقاحات ضده وضد انتقاله".

ويعتقد خبراء المنظمة أن متحور "أوميكرون" ليس بخطورة المتحورات السابقة، حيث وفقا للبيانات المتوفرة، كانت معظم الإصابات المكتشفة، من دون أعراض أو مسار خفيف إلى معتدل للمرض. ولكنه ينتشر بسرعة كبيرة، أكبر من سرعة انتشار "دلتا"، حيث اكتشف 63 دولة وسوف ينتقل حتما إلى دول أخرى.