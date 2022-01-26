‎مطالبات بنقل الأسير المريض ناصر أبو حميد لمستشفى مدني فوراً

‎طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الأربعاء، إدارة ما يسمى عيادة سجن الرملة، بنقل الأسير المريض ناصر أبو حميد فوراً الى مستشفى مدني، بعد نقله مساء أمس من مستشفى برزيلاي الى الرملة.

‎وقال محامي الهيئة كريم عجوة، الذي زار المستشفى ولكنه لم يتمكن من زيارة ناصر "لقد تقدمتُ بطلب من اجل زيارته في ما يسمى عيادة سجن الرملة، بعد ان تم ابلاغي مساء امس بأنه تم نقله من مستشفى برزيلاي، وحصلت على الموافقة من قبل ادارة سجون الاحتلال لزيارته في الرملة، وتوجهت للزيارة ولكن وضعه الصحي لا يسمح له بالخروج حتى بواسطة الكرسي المتحرك، حيث تم ابلاغي من قبل الادارة بأن ناصر غير قادر على النزول لمقابلتي، بسبب وجود جهاز للتنفس يلازمه وبسبب وضعه الصحي ".

‎وأوضح عجوة، أن ناصر موجود في الحجر الصحي لمدة خمسة ايام، وتم اجراء فحص كورونا له، وهذا الفحص يخضع له اي اسير يتم نقله للمراش (عيادة سجن الرملة) وفقاً لما أبلغنا به من قبل الادارة.

‎وبين عجوة أنه قام اليوم ايضا بزيارة لشقيق الاسير ناصر ابو حميد في سجن عسقلان، وأبلغني بأن ادارة السجن ابلغته بأن ناصر لا يحرك يديه وقدميه وانه سيخضع لفترة تأهيل وعلاج طبيعي.

‎وحمّلت الهيئة، إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة ناصر، مشيرة إلى أن نقله من برزيلاي قرار رسمي على إعدامه.

وشددت على أنه حان الوقت الحقيقي للإفراج الفوري عنه ووقف قتله.