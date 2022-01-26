بالفيديو جمال تساقط الثلوج في باحات الأقصى

أظهر مقطع فيديو، جمال هطول الأمطار وتساقط الثلوج في باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

ويضرب منخفض جوي الأراضي الفلسطينية منذ عصر اليوم الأربعاء، وسط تحذيرات من خطورة المنخفض وتبعاته.

وقطاع غزة تحديداً، يتوقع الراصد الجوي حدوث سيول شمال ووسط قطاع غـزة ليلة الأربعاء - الخميس بسبب الامطار الرعدية الغزيرة وزخات البَرد المتوقعة.

وأوضح الراصد الجوي ليث العلامي، تفاصيل المنخفض الجوي القطبي القادم الذي يضرب فلسطين الأيام المقبلة.

ووفقاً للراصد العلامي، يبدأ تأثير المنخفض الجوي خلال النصف الأول من نهار الأربعاء (من ساعات الفجر وحتى ساعات الظهيرة) على شكل هطول للأمطار في شمال فلسطين المٌحتلة والسواحل الشمالية والوسطى، وأجزاء من شمال الضفة المحتلة، تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً ومترافقة بزخات البَرد وحدوث العواصف الرعدية.

مع ساعات بعد الظهر /العصر ودخول ساعات المساء الأولى (فترة المغرب) تعبر البلاد جبهة هوائية فعّالة تعمل على انتشار مُتسارع لهطول الأمطار فوق غالبية محافظات البلاد وتشمل مختلف مناطق الضفة الغربية وأجزاء واسعة من قطاع غزة (خاصة شمال ووسط القطاع)، تكون هذه الأمطار غزيرة بين الحين والآخر ومُرفقة بالرعد وزخات البَرد.

▪️ في نفس هذه الفترة (ساعات العصر والمساء الأولى) تبدأ الثلوج بالتساقط فوق المرتفعات الجبلية العالية للبلاد على شكل زخات ، وربما تُحدث بعض التراكمات في بعض هذه القمم.

ومع مرور ساعات المساء وبالاتجاه أكثر نحو ساعات الليل تتساقط وتتراكم الثلوج فوق الجبال التي تزيد عن 700 متر عن مستوى سطح البحر وتشمل بذلك مُعظم جبال الجليل الأعلى المحتل، ومرتفعات نابلس ورام الله والقدس وبيت لحم والخليل، ولا يستبعد أن يتدنى مستوى تساقط الثلوج للمرتفعات الأقل من ذلك مع ساعات الليل المُتأخرة.