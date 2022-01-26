طرق علاج الكحة والعطس والرشح بالأعشاب .. وصفات فعالة وآمنة وقوية، يزداد الإصابة بأمراض الكحة والعطس والشرح في فصل الشتاء، بسبب تغير الطقس على الناس، وتُعد تلك الأمراض الشتوية موسمية في فصل الشتاء، إذ يصاب الملايين من الناس بها، فمنهم من يحتمل شدتها ومنهم من يبحث عن طرق علاجية لها، لتقليل أيام الإصابة بها، وينصح الأطباء بالتوجه للأعشاب لمجابهة تلك الأمراض فهي لا تترك أثرا سلبيا على صحة الإنسان، وتعد أفضل من العلاجات الكيماوية التي يتبعها معظم الناس حول العالم.

هناك أعشاب متعارف عليها وطرق آمنة وفعالة لعلاج أمراض الشتاء، إذ تكتظ محركات البحث عن طرق علاج الكحة والعطس والرشح بالأعشاب .. وصفات فعالة وآمنة وقوية، وخاصة عبر محرك البحث الشهير جوجل، إلا أن فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، يسعى دائما لوضع كل ما يسأل عنه الناس حول العالم عبر الموقع الإلكتروني، لكي يسهل على الناس عناء البحث عبر الإنترنت.

طرق علاج الكحة والعطس والرشح بالأعشاب .. وصفات فعالة وآمنة وقوية

وتتعدد أنواع وأشكال الأعشاب التي تستخدم في العلاجات المنزلية، وخاصة التي تعالج مرض الكحة والرشح والعطس، فهي آمنة وفعالة وفق الخبراء في مجال الأعشاب، لكن قبل أن يقدم ذوو المريض على استخدام أي نوع من الأعشاب للعلاج، عليهم استشارة طبي مختص بذلك، كي ينصحهم ويعلمهم كيفية استخدامه في علاج المريض.

طرق علاج الكحة والعطس والرشح بالأعشاب

ويعد الزنجبيل نبات استوائي يستخدم عادة كمكمل غذائي. ويمكن أن يساعد في علاج العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك الغثيان ونزلات البرد أو أعراض العلاج الكيميائي.

كما أن الزعتر يهدئ تقلصات العضلات الملساء، بما في ذلك تلك الناجمة عن السعال، ووجدت دراسة نشرت عام 2006 أن العلاج المشترك للزعتر واللبلاب يحسن السعال والأعراض الأخرى لالتهاب الشعب الهوائية الحاد، ولتخفيف السعال، يمكن تناول الزعتر في شاي أعشاب أو على شكل مكملات.

كما أن الثوم، يعتبر مضادًا للفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويساعد في علاج الكحة الجافة بسبب احتواءه على الأليسين، وينصح باستخدامه في علاجات عدة.