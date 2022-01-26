أدعية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أدعية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، والذي يبحث عنه الكتير من المسلمين حول العالم، لا سيما مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة والغفران، والذي يحمل الخيرات والرزق الوفير، كما يعد شهر المغفرة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومضاعفة العبادات، فهو يؤتي بالحسنات ويذهب السيئات، ويتضاعف فيه الأجر، وتكثر قراءة القران والأدعية والروحانيات، وبه طقوسا دينية يمارسها المسلمون في هذه الشهر المبارك، لذلك قرر فريقنا إرفاق هذه الأدعية

أدعية اليوم الأول من شهر رمضان 2022

ينتظر المسلمون هذا الزائر الفضيل، فهم يفضلونه عن باقي شهور السنة، كما أنهم يبحثون قبل حلوله عن أدعية اليوم الأوّل من شهر رمضان مكتوب 2022- 1443، لما له من فضل وأجر، إذ أن الأدعية تقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وتزيد حسناته وتذهب سيئاته، ولها الكثير من الفضل، كما يحقق الله سبحانه وتعالى أمنيات عبده في تلك الأيام المباركة، ويسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لجلب دعاء اليوم الأول لمتابعيه.

أدعية اليوم الأوّل من شهر رمضان مكتوب

ويوجد في شهر رمضان ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، حيث ينتظرها المسلمون لمضاعفة الأجر والحسنات، فيلجأ المسلم للاعتكاف في المنزل طيلة العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، فهي تأتي في يوم فردي، ولم يحدد العلماء أي يوم، لذلك يقضي المسلمون كل وقتهم في الـ 10 أيام الأخير داخل المسجد.

أدعية اليوم الأول من شهر رمضان

اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ.

اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.