طريقة عمل شوربة لسان العصفور في رمضان 2022 - 1443 .. مقادير ومكونات وفوائد صحية

عبر الانترنت ، يبحث الملايين من الأشخاص عن خطوات تحضير شوربة لسان العصفور بالدجاج في شهر رمضان 2022 ، وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم كافة التفاصيل التي تضمن مقادير الوجبة اللذيذة ، مع العلم أن الشوربة لدى بعض الاشخاص تبقى حاضرة على موائد الطعام طوال ايام الشهر الفضيل .
ونتيجة لذلك ارفقنا لكم خطوات عمل شوربة لسان العصفور بالدجاج في شهر رمضان 2022 ، حيث يمكن لكافة القراء الاطلاع بكل اريحية تامة عن عمل ومكونات ومقادير الوجبة اللذيذة والشهية ، وما يمزيها ايضًا انها سهلة البلع والهضم ولها فوائد صحية .
مكونات شوربة لسان العصفور في رمضان
2 صدر دجاج مقطع
6 كأس ماء
4 ملاعق كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر
1 ملعقة صغيرة نعنع يابس
بقدونس مفروم أو نعنع للتزيين
1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
½ كأس لسان العصفور
5 كأس مرق دجاج ساخن
2 ½ كأس ماء ساخن
1 ملعقة صغيرة ملح
طريقة عمل شوربة لسان العصفور
ووضع لكم فريق فلسطين اليوم خطوات عمل شوربة لسان العصفور ، ونضع الدجاج في قدر عميق ونضيف الماء ونسلقه حتى ينضج ثم نصفيه من الماء .
ثانيًا: الخطوة الثانية ، وبعد الانتهاء من الخطوة الماضية ، قم بتفتت صدر الدجاج وضعه في طبق ونتركه جانباً .
ثالثًا: الخطوة الثالثة ، ضع في قدر عميق كلاً من الزيت ومعجون الطماطم ونحرك لبضعة دقائق ثم نضيف لسان العصفور ونحرك جيداً .
رابعًا: اضيف مرق الدجاج الساخن والماء الساخن ونحرك ونترك المكونات على نار هادئة لربع ساعة مع التحريك من حين لآخر .
خامسًا: اضيف الدجاج المفتت والملح والفلفل الأحمر والنعنع اليابس ونحرك جيداً ونترك المكونات تغلي لبضعة دقائق .
سادسًا: وفي الخطوة الأخيرة ، اضع الشوربة في طبق التقديم وبذلك تكون جاهزة للأكل.
فوائد شوربة لسان العصفور
دفء وليونة: بدء الطعام بطبق من الشوربة يليّن المعدة ويدفئها ، مصدر غني بالسوائل، طبق صحي ومغذي، الشوربة تحافظ على قيمتها الغذائية، مليئة بالألياف الغذائية الصحيّة، طعم غني، الشعور بالشبع عند تناولها
ونستكمل معكم باقي المقالة ، حول فوائد تناول الشوربة ، إذ من فوائدها حينما تتناول قبل الوجبة انها تسهل من امتصاص المعدة والجسم لها، والمعدة الفارغة المتشوقة للطعام تمتص فائدة وعناصر الشوربة الكثيرة وتمد الجسم بالطاقة من خلالها.