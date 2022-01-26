خطوات عمل حلاوة الجبن في شهر رمضان 2022 - 1443هـ .. مقادير ومكونات

يبحث الملايين من الأشخاص عن طريقة عمل حلاوة الجبن في شهر رمضان 2022 ، ويُعد شهر رمضان الفضيل من الأشهر الذي يحرص فيه المواطنين على أعداد الوجبات والأكلات الشهية في البيت ، لذا قرر فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة وضع خطوات اعداد هذه الوجبة ، والتي تأتي ضمن وجبات وأكلات نقدمها لكم كي يتم صناعتها في المنزل .

وبمجرد الانتهاء من قراءة المقالة حول طريقة عمل حلاوة الجبن في شهر رمضان 2022 ، ستكونون قادرين على معرفة جميع الخطوات والمقادير الواجب توفرها لإعداد هذه الأكلة الطيبة ، وما يميز تلك الوجبة انها لذيذ وشهية ويمكن لكافة الفئات العمرية تناولها بكل سهولة . وهي على النحو التالي:

مقادير حلاوة الجبن في شهر رمضان 2022

- كوبا حليب بودرة

- كوب طحين فرخة

مكونات قطر حلاوة الجبن

- كوبا سكر

- كوب مياه

- عصرة حامض وماء ورد وماء زهر

- كوبا مياه

- ربع كوب طحين فرخة (سميد ناعم)

- 3 ملاعق كبيرة ماء ورد

- 3 ملاعق كبيرة ماء زهر

مكونات عجينة حلاوة الجبن

- كوب مياه

- نصف كوب سكّر

- كوبا موزاريلا

طريقة تحضير عجينة حلاوة الجبن :

‎ذوّبوا السّكر في المياه على نار خفيفة. وأضيفوا الطحين فرخة وحرّكوا المزيج ثمّ أضيفوا جبنة الموزاريلا وحرّكوها جيداً حتى تذوب تماماً. حرّكوا الخليط على النار لمدة 5 دقائق او حتى يصبح عجينة متماسكة. افردوا العجينة على نايلون او بلاستيك مدهون بماء الورد والزهر لتصبح سماكتها 1/2 سم. ثمّ ادهنوا القشطة. لفّوها الى أصابع بالنايلون واتركوها في البراد حتى وقت التقديم. عند التقديم قطّعوها الى أصابع صغيرة وزيّنوها بالفستق المطحون والقطر.

طريقة تحضير قشطة حلاوة الجبن :

نخلط الحليب مع المياه والسميد وضعوا الخليط على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يشتدّ. ثم نضيف ماء الورد وماء الزهر ونحرّك، بعدها نسكب القشطة في وعاء وغلفوها بالنايلون اللاصق واتركوها حتى تبرد تماماً.

طريقة تحضير قطر حلاوة الجبن :

نقوم بسكب السكر والمياه في حلة على النار لمدة 5 الى 10 دقائق حتى يغلوا من دون تحريك ثم أضيفوا عصير الحامض وماء الورد واتركوا القطر حتى يبرد تماماً.