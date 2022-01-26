"العمل الحكومي" بغزة تقرر تعطيل دوام الوزارات والمؤسسات الحكومية غداً الخميس

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ليوم غدٍ الخميس بسبب الأحوال الجوية.

وبينت اللجنة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن قرار التعطيل يستثنى منه القطاعات المطلوب تواجدها ضمن الطوارئ.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

أكدت لجنة متابعة العمل الحكومي على ضرورة مضاعفة جهود كافة المؤسسات الحكومية، استعدادًا للمنخفض القادم، وأعطت توجيهات مشددة للجنة طوارئ الشتاء لرفع، جهوزية طواقمها الميدانية للتعامل الفوري مع تداعيات الأحوال الجوية المتوقعة.

وناقشت اللجنة في جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء؛ عدد من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات، واعتمدت محاضر اجتماعات لجنتي الشئون الاقتصادية والبنية التحتية، وأحالت عددًا من المشاريع والوثائق للوزارات للدراسة وابداء الرأي.

👈🏻 وقررت اللجنة ما يلي:

🔻تعطيل الدوام في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ليوم غد الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية، ويستثني من ذلك القطاعات المطلوب تواجدها ضمن الطوارئ.

🔻المصادقة على مقترح وزارة المالية بزيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية من الضرائب لتصل إلى نسبة (80٪؜).

🔻تمديد العمل بقرار تخفيض قيمة رسوم الترخيص الصناعي بنسبة (50%) حتى نهاية العام الحالي.

🔻تكليف وزارات (المالية، الاقتصاد الوطني، الداخلية) بتكثيف الجولات الميدانية على محطات تعبئة الغاز لضمان عدم التلاعب بالكميات المخزنة أو الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



🔻تمديد العمل بقرار تخفيض رسوم زيادة رأس مال الشركات بنسبة (50%) حتى نهاية العام الحالي.

🔻اعتماد المقترح المقدم من وزارة الأوقاف والشئون الدينية حول تفعيل الصناديق الوقفية، وتعزيز ثقافة الوقف مجتمعيا.

🔻صرف مبلغ مالي لصالح الجمعية الوطنية الفلسطينية للمتقاعدين العسكريين، للمساهمة في دعم أنشطة الجمعية.

🔻اعتماد مقترح وزارة النقل والمواصلات بشأن تنظيم عمل مركبات الحركة في المؤسسات الحكومية، وربطها بنظام (GPS).

🔻الموافقة على صرف دفعة مالية بقيمة 400 شيكل لمرة واحدة من مستحقات الموظفين لأغراض التعليم الجامعي داخل غزة، بحيث يستفيد الموظف الطالب أو ابنائه، شريطة توقيع الجامعات على البروتوكول الناظم مع وزارة المالية وفق ما هو معمول به.

🔻تسديد نسبة (50%) من رسوم المجلس الطبي الفلسطيني للموظفين المسجلين للحصول على البورد.



المكتب الإعلامي الحكومي

الأربعاء 26 يناير 2022م