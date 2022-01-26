تحديد مدة غياب بنزيما عن ريال مدريد

قال تقرير صحفي إسباني إن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، كان ينتظر الخضوع للرنين المغناطيسي لمعرفة التشخيص النهائي لإصابته في الساق اليسرى، التي تعرض لها خلال مواجهة إلتشي في الليجا الأحد الماضي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كان المقرر أن يخضع بنزيما اليوم الأربعاء لاختبار طبي، لكنه لم يحدث.



وأضافت الصحيفة "التشخيص الأول للإصابة: انقباض في أوتار الساق اليسرى، بينما لم يصدر تقرير طبي رسمي من النادي بعد".



وبيّنت "من حيث المبدأ سيغيب بنزيما 10 أيام ويمكن أن يلحق بمباراة الكأس ضد أتلتيك بيلباو في ملعب "سان ماميس".