حمدونة : خشية على حياة الأسرى مع اجتياح المنخفض القطبى لزنازينهم

دعا مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر د.رأفت حمدونة، اليوم الأربعاء، المنظمات الدولية والإنسانية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولى للاطلاع على أحوال الأسرى والمعتقلين فى السجون والمعتقلات الاسرائيلية فى ظل اجتياح المنخفض القطبى لزنازينهم اضافة لانتشار كورونا فى أوساطهم.

وطالب حمدونة، بتوفير ما يلزم للأسرى من المستلزمات الشتوية للمعتقلين والتى قد تساعد فى مواجهة المنخفض الجوي والبرد الشديد وخاصة فى سجون الصحراء التى تتغطى بالرمال من شدة سرعة الريح.

وحذر من انعكاس المنخفض على صحة الأسرى في كل السجون والمعتقلات نتيجة تجاهل إدارة السجون لأوضاعهم، فى ظل نقص الاحتياجات الشتوية كالأغطية والأحذية والملابس الشتوية.