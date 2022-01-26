الأزهر والأقصى بغزة تعلقان الدوام بسبب ظروف الحالة الجوية

أعلنت الجامعتان الأزهر والأقصى بغزة، اليوم الأربعاء، تعليق الدوام الرسمي للطبة والموظفين الإداريين والأكاديميين بالجامعة يوم غد الخميس الموافق 27-1-2022 بسبب سوء الأحوال الجوية السائدة.

وأجلت جامعة الأزهر، امتحانات يوم الغد ليوم الأحد الموافق 30 يناير 2022 بنفس المواعيد.

وأفادت جامعة الأقصى، بأنها سترحل كافة الامتحانات النهائية لطلبة (بكالوريوس - دراسات عليا) المُقرر عقدها يوم غدٍ الخميس إلى يوم الاثنين الموافق 2022/01/31م.

بدوره، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، تعطيل الدوام غداً في جميع البنوك ومؤسسات الإقراض.

يشار إلى أن قطاع غزة يشهد أجواء جوية غير مستقرة إثر وصول المنخفض الجوي القطبي المصحوب بعواصف رعدية وبرقية بالإضافة إلى أنه يحمل أمطار غزيرة.