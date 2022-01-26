وضع لكم فريق فلسطين اليوم خطوات سهلة حول طريقة عمل العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان 2022- 1443هـ ، حيث يفضل الملايين من المواطنين في كافة انحاء دول العالم تناول هذه الوجبة اللذيذة ، ويحرص الأشخاص على الحصول على خطوات اعدادها من أجل صناعتها في البيت بكل اريحية تامة ، وما يميز العوامة من الحلويات أنها لا تحتوي على أي إضافات صناعية، مثل: المواد الحافظة، والمنكهات، والأصباغ التي أثبتت ضررها على صحة الإنسان.

وهنا سيتم وضع خطوات عمل العوامة لقمة القاضي في شهر رمضان 2022 بناء على عمليات البحث التي رصدناها على مواقع الانترنت لا سيما جوجل الشهير ، وعن مكونات ومقادير الأكلة فهي على النحو التالي:

إليك مقادير العوامة

وقد وضع لكم فريق دار الحياة ابرز المقادير التي يترتب عليك توفيرها في هذه الوجبة ، وهي التالي:

ملعقة كبيرة من الزيت.

كوبان من القطر المعد مسبقًا.

زيت للقلي.

2 كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا الأبيض.

طريقة عمل العوامة في البيت

وقد وضع بين ايدكم الفريق خطوات عمل وجبة العوامة ، أولاً: في الخطوة الاولى بداية تقوم بخلط المكونات الجافة معًا (الدقيق والنشا والملح)، ثانيًا: الخطوة الثانية ، اخلط الخميرة والسكر والقليل من الماء الدافيء معًا، واترك الخليط جانبًا لمدة 10 دقائق ثم أضفها إلى المكونات الجافة.

ثالثًا: الخطوة الثالثة ، قم بإضافة بقية المكونات معًا واعجنهم جيدًا حتى تحصلي على عجينة طرية ومتجانسة، رابعًا: اترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى تتخمر جيدًا.

خامسًا: وفي الخطوة الخامسة ، قم بتسخين زيت القلي جيدًا، سادسًا اصنع كرات صغيرة من العجينة يمكنك استخدام أكياس الكريمة أو باستخدام المعلقة، ومن ثم ضعها على الزيت الحار.

سابعًا: الخطوة السابعة، وبعد الانتهاء من الخطوات الماضية ، إذ عندما تحصل على اللون الذهبي للعوامة يتم إزالتها من الزيت وتترك في المصفاة قليلًا وتوضع بعدها بالقطر لمدة دقائق ثم توضع في طبق التقديم.

ثامنًا: الخطوة الثامنة والأخيرة ، يمكنك تزيينها باستخدام جوز الهند أو الفستق المطحون.