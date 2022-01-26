بظروف غامضة.. استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

استشهد اليوم الأربعاء، الأسير الفلسطيني جمال التميمي (60 عاما) من سكان القدس المحتلة بظروف غامضة في أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، باستشهاد الأسير التميمي بظروف غامضة في سجن "نيتسان".

وأشارت الهيئة، إلى أنه وفقا لما نشرته إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" في بيان لها، انه عثر على الأسير "التميمي" ممدداً على الأرض في زنزانته في سجن "نيتسان"، وهو فاقد الوعي ودون نبض.

وحملت الهيئة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير التميمي.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال ما تزال تعتقل آلاف الأسرى داخل السجون وسط ظروف انسانية وصحية صعبة للغاية.