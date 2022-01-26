استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

استشهد اليوم الأربعاء، الأسير الفلسطيني جمال التميمي (60 عاما) من سكان القدس في أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الأسير التميمي، جراء اصابته بمرض عضال مزمن، فيما تعمد الاحتلال اتباع سياسة الإهمال الطبي مع الأسير، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وكانت محكمة "إسرائيلية"، قد أصدرت في 10 يناير 2019 حكماً ضده بالسجن 18 عاما على التميمي بتهمة أنه "طعن طالبة بريطانية في عام 2017 بسكين" في القدس المحتلة، ما أدى إلى مصرعها.

وأصيب الأسير التميمي بمرض عضال "الفصام العقلي" وتدهورت حالته الصحية داخل السجن، ما أدى إلى استشهاده.