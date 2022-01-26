مستوطنون يسيّجون أراضٍ وينصبون "كرفانا" جنوب الخليل

نصب مستوطنون، ظهر اليوم الأربعاء، سياجًا حول أراضٍ ووضعوا "كرفانا" في منطقتين مختلفتين جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، لصالح دعم تعزيز الاستيطان.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين نصبوا سياجاً حول الأراضي الواقعة بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، تزامناً مع قيام آخرين بنصب كرفان في المنطقة ذاتها.

ومؤخرا أقام المستوطنون بؤرة استيطانية سميت "جفعات ماعون" وهي الأخطر حيث تنطلق منها الهجمات على المزارعين وخاصة في موسم قطف الزيتون والعنب.

ويهدف الاحتلال ومستوطنوه من عمليات التصعيد المتواصلة بحق مسافر يطا لإجبار مواطنيها على الرحيل، بغية سرقة أراضيهم، لتوسعة رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل.

وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق.

وبلغ عدد الممتلكات الفلسطينية المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها خلال العام الماضي بالضفة والقدس (830) منشأة، بعضها هدمها أصحابها بيدهم مكرهين لتجنب دفع غرامات عالية لسلطات الاحتلال، بحسب تقرير فلسطيني يرصد انتهاكات الاحتلال.

كما بلغ عدد الممتلكات المصادرة من الاحتلال (224)، تنوعت بين مصادرة لمبالغ مالية ومعدات ومركبات، وفق التقرير ذاته.