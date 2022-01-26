الاحتلال ينقل 3 أسرى من "نفق الحرية" إلى غرف العزل

أفادت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى، اليوم الأربعاء، بأن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني نقلت ثلاثة من أسرى "نفق الحرية" المعزولين في سجن "أيالون" إلى غرف العزل في سجون أخرى.

وأوضحت مهجة القدس، ان قوات الاحتلال نقلت كلًا من: الأسير محمود عبد الله علي عارضة إلى عزل سجن "أوهليكيدار"، والأسير مناضل يعقوب عبد الجبار انفيعات إلى عزل سجن "رامون".

كما نقلت قوات الاحتلال الأسير علي محمد نظمي أبو بكر إلى عزل سجن "مجدو"، فيما تشدد القوات من اعتداءاتها على هؤلاء الأسرى، انتقامًا منهم.

وصعدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات الاقتحام والقمع بحق الأسرى، وكان ذروتها بداية العام المنصرم، حيث شهد أعنف عمليات القمع منذ سنوات، حيثُ تمارس كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.

أعلنت مصلحة السجون الصهيونية صباح اليوم الاثنين ( 6 أيلول/ سبتمبر) تمكن ستة أسرى أمنيين من انتزاع الحرية من سجن جلبوع، من خلال نفق قاموا بحفره.

يشار إلى ان عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغت نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في السجون نحو 160 أسيرًا.