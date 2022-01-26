هل حُدِدَت تسعيرة رحلة العمرة من غزة؟ الوزارة توضح

أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة د. عادل الهور، أن الوزارة أنهت عبر السفارات الفلسطينية كافة الترتيبات اللازمة لاستئناف موسم العمرة للعام الحالي2022م.

وأوضح الهور خلال حديث لـ"فلسطين اليوم"، أن الوزارة بصدد إنهاء كافة الترتيبات للخطوة المقبلة بإستئناف رحلات الحج والعمرة؛ والمتمثلة بسفر أعضاء من اللجنة المشتركة من غزة لجمهورية مصر العربية لتوقيع عقود مع الشركات الناقلة لنقل المعتمرين برا وجوا.

وبشأن موعد الرحلة الأولى، توقع المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن يكون موعد انطلاق أولى رحلات العمرة من غزة في بداية شهر شعبان/ مارس المقبل.

وحول التسعيرة المتوقعة، أكد الهور "بعد النظر في العقود الموقعة بينا وبين الشركات الناقلة سيتم توضيح كافة التفاصيل، بما فيها تسعيرة الرحلة".

وفي 23/1/2022م،أعلن حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، عن استئناف تسيير رحلات العمرة من الأراضي الفلسطينية لهذا العام، بعد موافقة المملكة العربية السعودية على فتح المسار الإلكتروني الخاص بوضع التأشيرة على الجواز الفلسطيني بعد توقفه؛ نتيجة لانتشار جائحة كورونا منذ عام 2019.