الصحة الفلسطينية تعلن تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة المنخفض الجوي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها فعلت خطط الطوارئ في جميع مراكزها الطبية لمواجهة المنخفض الجوي القطبي.

وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة: إن" وزارة الصحة أصدرت تعليماتها للمسؤولين في الوزارة للتأكد من توفر جميع المستلزمات الضرورية في المراكز الصحية والمستشفيات".

بخصوص عمل دوام مراكز الفرز والسحب ومراكز التطعيم، أوضحت الوزيرة، أن عمل دوام المركز هو من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً،، فيما يكون دوام مراكز التطعيم يوم غدٍ الخميس، بناءً على قرار مدير الصحة كل في محافظته حسب الحالة الجوية في كل محافظة.

ودعت وزيرة الصحة، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بشروط الصحة والسلامة العامة والتعليمات الصادرة عن المحافظين والدفاع المدني ووزارة الصحة بخصوص المنخفضات الجوية.