"فلسطين" تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية بـ"فايروس كورونا"

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة و 7750 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزيرة خلال التقرير اليومي الخاص بالحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 305، قلقيلية 148، ضواحي القدس 198، الخليل 559، نابلس 715، رام الله والبيرة 836، سلفيت 96، بيت لحم 413، طوباس 92، جنين 154، أريحا والأغوار 182، قطاع غزة 1250، مدينة القدس 2802".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 26، قلقيلية 3، ضواحي القدس 79، الخليل 69، نابلس 77، رام الله والبيرة 195، سلفيت 6، بيت لحم 111، طوباس 21، جنين 33، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 100، مدينة القدس 445".

وسجلت حالتا وفاة في جنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 59 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 100 مريض، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.