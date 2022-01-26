الاحتلال ينقل أمل نخلة إلى عيادة سجن الرملة

أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن المعتقل "أمل نخلة" نقل لعيادة سجن الرملة اليوم، بعد إصابته بفايروس كورونا، حيث كان معتقلاً في سجن عوفر، ويعاني أمل من مرض الوهن العضليّ الشديد، ما يضاعف من خطورة إصابته وتأثيرها على سلامته، خصوصاً في ظل افتقار سجون الاحتلال للحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة له.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أمل طفلاً بعمر ال17 بتاريخ 21/1/2021، دون مراعاة سنه أو وضعه الصحي شديد الحرج، وصدر بحقه مذ ذاك 4 أوامر اعتقال إداري، جرى تثبيت آخرها بتاريخ 24/1/2022، وامتنع أمل مع محاميه عن حضور جلستي تجديد، وتثبيت أمر اعتقاله الإداري الأخير، معلناً عبر رسالة لمحاميه عن مقاطعته لمحاكم الاحتلال المختصة بالأحكام الإدارية.