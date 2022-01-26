يسعى الكثيرون إلى تقليل السعرات الحرارية، ونظراً لأهمية وجبة الفطور التي لا يمكن الاستغناء عنها، فالبعض يسعى لإحداث تعديلات بسيطة في وجبة الفطور تقلل السعرات الحرارية، لذا يسعى البعض لاستبدال بعض الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، والتي تُشعرك بالامتلاء.

وبحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الرسمي، إليك بعض الأطعمة الغنية بالماء والألياف، والتي يمكن تناولها على وجبة الفطور.

استخدم الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم لحبوب الفطور، بدلًا من الحليب كامل الدسم.

وبمجرد استخدامك لكوب واحد من الحليب خالي الدسم بدلاً من كوب حليب كامل الدسم، فأنت تخفض عدد السعرات بمقدار 63 سعرة حرارية.

استخدم مقلاة غير لاصقة ورذاذ طهي، بدلاً من الزبدة، لمزج البيض أو قليه.

وبالطبع، عندما تستخدم رشة واحدة من الرذاذ، بدلًا من وضع قطعة واحدة من الزبدة، فأنت تخفض عدد السعرات بمقدار 34 سعرة حرارية.

استخدم السمن النباتي منخفض السعرات الحرارية، بدلًا من الزبدة لوضعه على التوست.

ويجب أن تعلم أن استخدام قطعتين من السمن النباتي منخفض السعرات الحرارية بدلاً من قطعتين من الزبدة، يمكن أن يخفض عدد السعرات بمقدار 36 سعرة حرارية.