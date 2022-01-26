كهرباء الأردن إلى لبنان عبر سوريا

قال وزير الكهرباء اللبناني وليد فياض إن لبنان والأردن وقعا اليوم الأربعاء اتفاقا لتوصيل الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، خلال مؤتمر صحافي مشترك في بيروت، مع نظيره الأردني صالح الخرابشة، ووزير الكهرباء بالنظام السوري غسان الزامل.

وسيزود الاتفاق لبنان المحروم من الكهرباء بنحو 150 ميغاوات من منتصف الليل حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي و250 ميغاوات على مدار اليوم وهو ما يوازي حوالي ساعتين كاملتين من استهلاك الكهرباء.

ويعاني لبنان منذ سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد، وشح النقد الأجنبي اللازم لاستيراده.

من جهته، أكد الوزير الأردني الخرابشة أن أهمية اتفاق استجرار الطاقة أنه يأتي في ظرف لبناني حساس، مضيفا أن التوجيهات السياسية في الأردن هي أن يتم التعاون مع لبنان على أكمل وجه.

بدوره، قال الزامل إن “سوريا أنجزت كامل الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان، وستقدم كل التسهيلات لإتمام الاتفاق”.