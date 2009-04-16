حسن حمدي والخطيب يجتمعان بلاعبي الأهلي

عقد حسن حمدي رئيس النادي الأهلي ونائبه محمود الخطيب، جلسة ودية مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول للكرة قبل السفر إلى نيجيريا ظهر أمس الأربعاء، لمواجهة كانو بيلارز في ذهاب دور الـ16 لدوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم.

حرص حمدى خلال الجلسة على الشد من أزر اللاعبين وطالبهم بالفوز على الفريق النيجيري في عقر داره، وحضر الجلسة هادى خشبة المنسق العام للجنة الكرة والعامري فاروق عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، كما حضر محمد أبو تريكه والد اللاعب أبو تريكه التدريب الأخير للفريق قبل السفر لنيجيريا، وظل بصحبة ابنه عقب المران، وقام بعدها اللاعب بتوصيل والده حتى بوابة النادي.