تعليمات من لجنة الطوارئ بغزة للتعامل مع المنخفض الجوي

قدمت لجنة الطوارئ الحكومية للمواطنين بشأن المنخفض المرتقب جملة من الإرشادات للتعامل مع المنخفض الجوي القادم وهي :
أولاً : التزود بالاحتياجات المهمة مثل "الأغذية والأدوية والمياه" قبل عصر غدٍ الأربعاء.
ثانياً : تجهيز أكياس الرمال في المنازل المعرضة للغرق وتغطية أسقف "الصفيح" و"الإسبست" بالنايلون.
ثالثاً : عدم الخروج خلال ذروة المنخفض المتوقعة مساء الأربعاء ويوم الخميس بالكامل إلا للضرورة.
رابعاً
رابعاً : الاعتدال في استخدام التيار الكهربائي وتفحص الشبكات المنزلية والمولدات.
خامساً : الحذر في استخدام وسائل التدفئة الكهربائية والغاز، وتثبيت الأسقف واليافطات وتنكات المياه.
سادساً : الابتعاد عن أعمدة الكهرباء تحسباً للماس الكهربائي.
سابعاً : ضرورة وقوف المواطن أمام مسئولياته والحفاظ على أسرته ومجتمعه.