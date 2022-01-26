تعليمات من لجنة الطوارئ بغزة للتعامل مع المنخفض الجوي

فلسطين اليوم - غزة

قدمت لجنة الطوارئ الحكومية للمواطنين بشأن المنخفض المرتقب جملة من الإرشادات للتعامل مع المنخفض الجوي القادم وهي :

أولاً : التزود بالاحتياجات المهمة مثل "الأغذية والأدوية والمياه" قبل عصر غدٍ الأربعاء.

ثانياً : تجهيز أكياس الرمال في المنازل المعرضة للغرق وتغطية أسقف "الصفيح" و"الإسبست" بالنايلون.

ثالثاً : عدم الخروج خلال ذروة المنخفض المتوقعة مساء الأربعاء ويوم الخميس بالكامل إلا للضرورة.

رابعاً

رابعاً : الاعتدال في استخدام التيار الكهربائي وتفحص الشبكات المنزلية والمولدات.

خامساً : الحذر في استخدام وسائل التدفئة الكهربائية والغاز، وتثبيت الأسقف واليافطات وتنكات المياه.

سادساً : الابتعاد عن أعمدة الكهرباء تحسباً للماس الكهربائي.

سابعاً : ضرورة وقوف المواطن أمام مسئولياته والحفاظ على أسرته ومجتمعه.