تعليمات من لجنة الطوارئ بغزة للتعامل مع المنخفض الجوي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:14 م
26 يناير 2022
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قدمت لجنة الطوارئ الحكومية للمواطنين بشأن المنخفض المرتقب جملة من الإرشادات للتعامل مع المنخفض الجوي القادم وهي :

أولاً : التزود بالاحتياجات المهمة مثل "الأغذية والأدوية والمياه" قبل عصر غدٍ الأربعاء.

ثانياً : تجهيز أكياس الرمال في المنازل المعرضة للغرق وتغطية أسقف "الصفيح" و"الإسبست" بالنايلون.

ثالثاً : عدم الخروج خلال ذروة المنخفض المتوقعة مساء الأربعاء ويوم الخميس بالكامل إلا للضرورة.

رابعاً

رابعاً :  الاعتدال في استخدام التيار الكهربائي وتفحص الشبكات المنزلية والمولدات.

خامساً :  الحذر في استخدام وسائل التدفئة الكهربائية والغاز، وتثبيت الأسقف واليافطات وتنكات المياه.

سادساً : الابتعاد عن أعمدة الكهرباء تحسباً للماس الكهربائي.

سابعاً :  ضرورة وقوف المواطن أمام مسئولياته والحفاظ على أسرته ومجتمعه.

 

 

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