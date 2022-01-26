جمعية اقرأ تطلق دورات تأهيل وتدريب قراء ومدرسي مقامات صوتية

أعلنت جمعية اقرأ الخيرية، اليوم الأربعاء 26/1/2022، عن مواعيد انطلاق دورات تأهيل وتدريب قراء ومدرسي مقامات صوتية في جميع محافظات قطاع غزة.

وأفادت الجمعية، أن ملتقى الأصوات الندية التابع لجمعية اقرأ الخيرية سيطلق دورات تأهيل وتدريب قراء ومدرسي مقامات صوتية بمشاركة ما يقارب من مئة 💯 قارئ من أصحاب الأصوات الندية، في جميع محافظات قطاع غزة، وذلك في الأول من فبراير المقبل لعام 2022م.

والدورات ستعقد على النحو التالي:

محافظة الشمال: الثلاثاء والخميس، بعد صلاة المغرب، مسجد الشهيد أنور عزيز.

محافظة غزة: السبت والخميس، بعد صلاة العشاء، مسجد الظفردمري

محافظة الوسطى: الإثنين والأربعاء، بعد صلاة المغرب، مسجد الشهيد سيد قطب

محافظة خانيونس: الثلاثاء، بعد صلاة المغرب، مسجد الإسلام

محافظة رفح: الأحد، بعد صلاة المغرب، مسجد بدر.

واشترطت الجمعية للالتحاق بالدورات، أن يكون القارئ حاصل على دورة أحكام تجويد عليا معتمدة بتقدير جيد جداً فما فوق ويفضل للحاصلين على السند المتصل أو تأهيل السند، أن لا يقل عمر القارئ عن 15 عاماً وان لا يزيد عن 50 عاماً.

كما اشترطت أن يكون القارئ من أصحاب الخامات الصوتية الجيدة والمميزة، كما أن الأولوية للقراء التابعين لجمعية اقرأ الخيرية، وضرورة الالتزام بالحضور وعدم التغيب عن المحاضرات والمتابعة المستمرة.

وأشارت الجمعية إلى أنه ستكون الدورة عبارة عن محاضرتين أسبوعياً ولمدة شهرين تختتم باختبارات للمشاركين.

كما سيمنح جميع القراء الذين اجتازوا هذه الدورات والاختبارات شهادات معتمدة من جهات رسمية، وسيكون هناك امتيازات متنوعة للقراء المتفوقين في هذه الدورات كالمشاركة في المسابقات الدولية والبعثات الخارجية.