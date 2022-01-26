كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النهائية للفصل الدراسي الأول

اختتمت كلية مجتمع الأقصى بغزة اليوم الأربعاء 26/1/2022، الامتحانات النهائية الوجاهية لطلبتها للفصل الدراسي الأول عام 2021_2022 والتي استمرت لعدة أسابيع.

وتمت الامتحانات بنجاح كبير وبشفافية ونزاهة وفقاً للمواعيد التي تم الإعلان عنها.

وظهر خلال الامتحانات اهتمام الكلية بطلبتها، وحرصها الشديد على إنهاء الفصل في موعده المحدد دون تأخير.

وأدت اللجان الامتحانية المسؤولية والمهام الموكلة لها وكذلك العمل الاداري الرائع الذي قامت به عمادة الكلية والشؤون الأكاديمية ومتابعتها الدؤوبة لسير العملية التعليمية.

وأشادت اللجان الامتحانية بالتزام الملاحظين والطلبة بالإجراءات المهنية.