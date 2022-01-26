الاحتلال يعتقل فلسطينيين على حدود قطاع غزة

اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، فلسطينيين اثنين من قطاع غزة، بدعوى محاولتهما التسلل تجاه مستوطنات "غلاف غزة".

جاء ذلك وفق ما أعلنه جيش الاحتلال في بيانٍ مقتضب، مشيرًا إلى أنه جرى نقل الشابين لأحد المراكز للتحقيق معهما.

وعلى فترات متقاربة؛ يعلن جيش الاحتلال اعتقال فلسطينيين بدعوى التسلل من غزة.

وتحظر دولة الاحتلال على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، والتي تسمى "المنطقة العازلة"، حيث تطلق النار على كل من يتواجد فيها أو تعتقلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 20 فلسطينيًا بدعوى "التسلل" من قطاع غزة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال عام 2021.