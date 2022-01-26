د. ضهير : أعراض "أوميكرون" أقل حدة ونقل العدوى يكون في أول 5 أيام

أكد الدكتور مجدي ظهير مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة اليوم الاربعاء 26/1/2022 ، أن الدراسات أثبتت أن أعراض متحور كورونا "أوميكرون" أقل حدة، والشخص يكون قادراً على نقل العدوى بنسبة 90% خلال الـ 5 أيام الأولى.

وقال د. ضهير خلال تصريحات "صوت الأقصى" أن توقعات علماء الأوبئة بأن انتشار الوباء بشكل سريع وهائل في المجتمعات قد يؤدي إلى تكوين مناعة القطيع، وبالتالي هناك توقعات بانحسار الجائحة، وذلك يبقى توقعاً.

وطالب ضهير كل شخص تظهر عليه أعراض كورونا عليه التوجه إلى مراكز الرعاية لعمل الفحص السريع القادر على كشف الإصابة، والحالات الخطيرة والحرجة فقط هي التي يجب أن تتوجه للمستشفيات.

وأوضح ان الوزارة بدأت بالأمس أول يوم لـ العمل في الفترة المسائية، وسيكون هناك زيادة للمراكز التي تعمل في الفترة المسائية للتسهيل على المواطنين.

تواصل أعداد إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة اليوم الأربعاء 26/1/2022، ارتفاعها، خلال الـ24 الساعة الماضية، فسجلت 1250 إصابة جديدة.

وأجرت وزارة الصحة، 2930 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت تعافي 100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، في ما لم تسجل أي حالة وفاة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 196578 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 5456 حالة، وإجمالي المتعافين 189378 حالة، وإجمالي الوفيات 1744 وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة، وإجمالي

الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 578665 شخص.