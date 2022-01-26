1250.. ارتفاع متصاعد لإصابات كورونا في قطاع غزة

واصلت أعداد إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة اليوم الأربعاء 26/1/2022، ارتفاعها، خلال الـ24 الساعة الماضية، فسجلت 1250 إصابة جديدة.

وأجرت وزارة الصحة، 2930 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت تعافي 100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، في ما لم تسجل أي حالة وفاة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 196578 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 5456 حالة، وإجمالي المتعافين 189378 حالة، وإجمالي الوفيات 1744 وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة، وإجمالي

الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 578665 شخص.