أسيران يدخلان أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

يدخل اليوم الأربعاء 26/1/2022، أسيران من الضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، أحدهما محكوم بالمؤبد.

والأسيران هما:

➖ الأسير محمد توفيق حسين غوادرة ( 39 عامًا ) من قرية بير الباشا جنوب جنين، المحكوم بالسجن المؤبد 3 مرات إضافة إلى 35 عاماً، ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 17 عامًا في السجون.

الأسير غوادرة يعاني من أوضاع صحية متردية، ومن فقدان البصر بنسبة 80 بالمائة في إحدى عينيه، والأخرى بنسبة 40 بالمائة، نتيجة خطأ وإهمال طبيين عن طريق إعطائه حقنة داخل السجن.

➖ الأسير إصرار محمد عبد الجبار البرغوثي ( 43 عامًا ) من مدينة رام الله محكوم بالسجن 15 عاماً، وهو معتقل منذ عام 2008، وأمضى 14 عامًا في السجون.